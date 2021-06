Roglic verloor aan de streep ruim een minuut op zijn concurrenten. Ploeggenoot Robert Gesink moest zelfs opgeven met een sleutelbeen uit de kom.

Tour de France | Gesink valt uit na massale valpartij met oa Geraint Thomas

Ronde van Slovenië Ronde van Slovenië | Tadej Pogacar wint met overmacht tweede etappe 10/06/2021 OM 14:56

Caleb Ewan is een van de andere grote slachtoffers. De Australiër ging in de sprint onderuit nadat hij het achterwiel van Merlier raakte en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vooraf was er al veel te doen over de laatste 20km die over smalle wegen en slecht wegdek voerden.

Wielrennen Tadej Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik 25/04/2021 OM 15:29