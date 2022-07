Voor de ploeg van Jakobsen begon de Tour enigszins verrassend met de gele trui. Toch was Jakobsen zelf hier niet echt verbaasd over: "De sfeer is uiteraard goed. We hadden een nagenoeg perfecte start met de voor de buitenwereld ietwat verrassend overwinning van Lampaert. Wij wisten wel dat hij zo'n goede tijdrit in de benen had, maar winnen in de Tour is toch wat anders."

Ondanks de gele trui van Lampaert waren de verhoudingen de volgende dag duidelijk. Het werd sprinten en dus kreeg Jakobsen een hele luxe knecht tot zijn beschikking: "De dag erna had ik de gele trui in mijn lead-out. Dat is supergaaf en ik ben blij dat ik het af kan ronden."

Corona

Ook dit jaar is corona weer een hot topic in het peloton, zo ook binnen de ploeg van Jakobsen: "We hebben veel coronagevallen in de ploeg. We zijn nu bijna helemaal van staf gewisseld, zodat we het risico op verspreiding minimaliseren. De renners zijn nog allemaal gezond en wij zitten in een aparte bubbel binnen de ploeg. Iedereen houdt zo veel mogelijk afstand van ons, omdat wij natuurlijk echt niet besmet mogen raken. Dat levert een beetje extra stress op, maar dat kan er deze Tour nog wel bij."

Ondanks de stress heeft Jakobsen zeker genoten van het openingsweekend in Denemarken: "Denemarken was superbijzonder. Er stonden heel veel mensen langs de weg. Ik weet dat de Tour extreem is, maar ik kreeg het gevoel dat dit wel heel extreem was. Er stond zo veel volk. Je kan wel zien dat Denemarken echt een fietsland is. Ik heb ervan genoten. Wellicht ga ik nog een keer terug naar Kopenhagen om zelf eens rustig door de stad te wandelen, want op die manier heb ik er niet van kunnen genieten."

