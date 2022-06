Behalve een uitgebreid interview met Fabio Jakobsen over zijn doelen in de 109e Tour de France bespraken de mannen van Kop over Kop in de Grote Tour de France Preview Show de favorieten voor de verschillende truien en zij zien eigenlijk maar een echte kandidaat voor de eindzege.

Ad

UAE Emirates trok deze winter George Bennett en Marc Soler aan om kopman Tadej Pogacar tijdens de Tour de France bij te staan. Daarmee is de laatste zwakke plek van de Sloveen versterkt en dus denken Jeroen Vanbelleghem, Bobbie Traksel en Jan Hermsen allemaal dat de regerend kampioen ook dit jaar het geel naar Parijs brengt.

Tour de France Tour de France | Deze Nederlanders en Belgen komen in actie en dit zijn hun kansen EEN UUR GELEDEN

GOEDE PLOEG

"Pogacar is zo'n exceptioneel goede renner", begint Jan Hermsen. "Vroeger werd er nog wel eens getwijfeld of zijn ploeg sterk genoeg was, maar die is dit jaar ook gewoon heel goed."

Ronde van Slovenië | Tadej Pogacar gunt ploeggenoot Rafal Majka de zege

"Bovendien toont hij zich een loyale kopman", verwijst Hermsen onder andere naar het rijden van de Sloveen in de ronde van zijn eigen land, waarin hij Rafal Majka ook succes gunde. "Hij gaat alle kikkers wel in de kruiwagen houden. Alleen bij Marc Soler twijfel ik nog", moet hij een kleine Spaanse slag om de arm houden.

JUMBO-VISMA

Bij Jumbo-Visma lijken ze deze zomer ook niet al hun geld op winst in het eindklassement te zetten, ziet Bobbie Traksel: "Is het klassement wel het allerbelangrijkst? Ze zetten ook in op de groene trui voor Wout van Aert."

Voor Jeroen Vanbelleghem is er alvast weinig twijfel dat zijn landgenoot in die missie zal slagen: "Om het groen te winnen, moet je zowel in de vlakke sprints als in de andere etappes punten kunnen pakken en dan is Van Aert voor mij de absolute favoriet om het puntenklassement te winnen."

ALPE D'HUEZ

Volgens Jan Hermsen is Alpe d'Huez al lang geen Nederlandse berg meer, maar toch ziet hij uitgerekend op de Franse nationale feestdag een landgenoot bovenop die berg met de eer strijken: Antwan Tolhoek.

En ook Traksel denkt aan Nederlands succes op quatorze juillet. Hij denkt dat Steven Kruiswijk die dag de vrijheid zal krijgen van Jumbo-Visma om de Alpe d'Huez weer een beetje van ons te maken en bovendien revanche te nemen op de aankomst daar in 2018. Hij begon toen als eenzame koploper aan de klim, maar moest uiteindelijk toch de zege aan Geraint Thomas laten.

WAAR KIJK JE?

Elke massasprint, col en valpartij is live te zien op Eurosport. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Trentin test positief en wordt vervangen door Hirschi - Klap voor Pogacar EEN UUR GELEDEN