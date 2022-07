Ad

Helemaal niks voor Caleb Ewan

Jeroen Vanbelleghem heeft nu al genoeg gezien van Lotto Soudal en zijn kopman Caleb Ewan: "Caleb Ewan gaat geen sprint winnen. Dat ik nul vertrouwen in hem heb is veel gezegd, want we hebben het gezien bij Groenewegen. Als Ewan daar zit, kan hij daar ook zomaar goed zitten en erdoorheen glippen. Maar Ewan wordt nog minder gesteund dan Groenewegen."

Met name qua ploeggenoten denkt Vanbelleghem dat Ewan tekort komt deze Tour: "Lotto Soudal heeft op papier een ploeg, maar als je naar die namen kijkt, dan is dat geen hulp voor Ewan. Dat is echt triest. Ze hebben een Tourploeg in functie van Caleb Ewan, zonder helpers voor Caleb Ewan. Je kan zeggen dat ze De Buyst missen, maar het kan toch niet zijn dat je als ploeg slechts één renner hebt in dienst van Ewan."

Het groen is al binnen voor Van Aert

Bobbie Traksel pakt precies de andere kant van het spectrum. De oud-renner denkt dat de groene trui al bijna binnen is voor Wout van Aert en Jumbo-Visma: "Aanstaande zondag is Wout van Aert zeker van het groen. Dat is mathematisch niet helemaal onmogelijk. Ik heb gekeken naar week twee en drie en daar heb je een hele andere coëfficiënt, waardoor je veel minder punten kunt halen dan in de eerste week."

Volgens Traksel kan Van Aert op zo veel verschillende terreinen met de beste mee, dat niemand bij hem in de buurt gaat komen: "Hij staat nu al 17 punten voor op Fabio Jakobsen en bijna 50 punten op de rest. Dat is een hele ritwinst en dan zou de rest geen punten moeten halen. Ik denk echt dat Wout van Aert alle ritten van dinsdag, woensdag en donderdag kan winnen en misschien zelfs zaterdag en zondag ook."

