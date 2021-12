De vrouw werd vervolgd voor het niet opzettelijk toebrengen van verwondingen die hebben gezorgd voor maximaal drie maanden arbeidsongeschiktheid. Het Openbaar Ministerie had tijdens het proces op 14 oktober een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist van vier maanden. De rechtbank ging hier echter niet in mee.

Tony Martin reed op zaterdag 26 juni in Sizun, op 45 kilometer van de finish, tegen het bord aan en ging vervolgens hard tegen de vlakte. De renner van Jumbo-Visma nam in zijn val maar liefst vijftig renners mee. Meerdere renners moesten mede door deze valpartij opgeven, waaronder Jasha Sütterlin van Team DSM en Movistar-renner Marc Soler.

De valpartij ging de hele wereld over. Er ontstond in de media een klopjacht op de vrouw, die zich mede onder deze druk na vier dagen aangaf bij de politie. Ze verklaarde het kartonnen bord te hebben gemaakt voor haar grootouders in Parijs die groot fan zijn van de Tour de France.

Tour de France: Valpartij ‘Allez Opi-Omi’ draagt bij aan besluit Martin om te stoppen met fietsen

Bewust van valpartijen

De val was voor Jumbo Visma-renner Martin één van de redenen om aan het einde van het seizoen een punt te zetten achter zijn imposante wielercarrière, gaf hij vorige maand aan tijdens de Cycling Show. “We zien steeds meer grote valpartijen en renners die vroegtijdig opgeven vanwege een valpartij. Dat wil ik niet meer meemaken. Je kunt niet aan renners vragen eerder te remmen.”

“Zij zijn 250 dagen per jaar aan het trainen om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Toen ik de afgelopen drie jaar de Tour de France reed was ik niet zo zeer bang, maar ik was me er wel van bewust dat de kans op een grote valpartij aanwezig is.”

