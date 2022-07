Tour de France

Roglic kwam ten val in de vijfde etappe van de Tour van 2022, over de kasseien. Hij kwam zo ongelukkig ten val dat een schouder uit de kom schoot om die er vervolgens op de stoel van een toeschouwer snel weer zelf in te duwen.

Vanaf dat moment kwakkelde Roglic, al was hij er samen met Vinggaard nog wel in staat om samen Tadej Pogacar uit de gele trui te rijden in die befaamde elfde etappe. Roglic plaatste diverse aanvallen waarop Pogacar op reageerde, waarna hij op de Col du Granon veel tijdverlies leed.

Roglic leed nog meer tijdverlies, maar kwam wel juichend over de streep om de triomf van zijn Jumbo-ploeggenoot te vieren. Toch werd langzaam maar zeker steeds duidelijker dat Roglic niet heel fit meer was.

Vuelta a España

Dit bleek nog het duidelijkst tijdens een onderonsje op de motor met Alberto Contador, waarin Roglic aangaf zijn best te doen om te herstellen, terwijl hij het vizier al richtte op de Vuelta a España. De Ronde van Spanje won Roglic drie keer op rij. Hij gaat nu voor een kwartet.

De Vuelta begint in de tweede helft van augustus met een ploegentijdrit door Utrecht. Naar verwachting is Roglic tijdig hersteld.

