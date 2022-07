Het wordt leger en leger aan tafel bij AG2R, dat enkele hotelkamers kan annuleren en Benoît Cosnefroy, Stan de Wulf en Bob Jungles moeten zelf bidons halen bij de ploegauto, want meer renners zijn er niet over.

Met het uitvallen van Cherel en Paret-Peintre – hun coronatest was positief – loopt het aantal uitvallers op naar vijf. Ben O’Connor (heup), Geoffrey Bouchard (corona) en Olivier Naesen (ziek) waren al uit koers. Het perspectief van AG2R vertroebelt daarmee verder en verder.

Jungels is met een voorlopige veertiende plaats bezig aan een prima Tour de France, maar hij moet wel op vrijwel eigen kracht verder. De kans dat hij nog bijstand krijgt in het hooggebergte, lijkt minimaal gezien de klimcapaciteiten van zijn twee overgebleven ploeggenoten.

