Tour de France

Pogacar is explosief, maar is minder sterk op de lange beklimmingen, is de mening van de kenners die nog spanning verwachten in de Tour. Vanbelleghem gelooft er niet zo in. "39 seconden verschil is niet veel, maar toen het erom ging, is er niemand van de klassementsmannen voor hem geëindigd.

"En dat was vorig jaar ook. Alleen op de Mont Ventoux had hij een minder moment, maar ook toen reed Vingegaard hem er uiteindelijk niet definitief af."

Momenten pakken

Toch sluit Traksel een verrassing niet uit, maar dan moet bijvoorbeeld Jumbo-Visma wel zijn momenten pakken. "In de rit naar Longwy had Van Aert niet vooraan moeten zitten, maar op kop moeten rijden. Hirschi en Bennett zaten achterin. Je had ze uit koers kunnen rijden. Dit zijn cruciale momenten. Zijn ploeg is de zwakke plek van Pogacar."

Volgens Vanbelleghem maakt dat geen verschil. "Pogacar is man tegen man even goed. Andere jaren was dit ook zo, maar was hij ook alleen indrukwekkend. Bovendien heeft hij Majka."

Moment van zwakte

Op La Planche des Belles Filles zag Traksel toch een moment van zwakte. "Er zijn beklimmen geweest dat er alleen maar lijken op de fiets zaten en hij na afloop met de krultang nog een paar plukjes uit zijn helm aan het laten steken was. Nu zag ik ook bij hem vermoeidheid."

"Wanneer Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers hem alleen kunnen krijgen en je gaat om de beurt aanvallen, dan komt er een moment dat je hem breekt. Dan zal hij heus nog wel een keer overnemen en de rest uit zijn wiel rijden, maar dat moet hij een dag later opnieuw doen."

Alleen volgen

Vanbelleghem gelooft niet in deze theorie. "Roglic heeft overal pijn en Martinez heeft al zestien minuten aan zijn broek. Pidcock zie ik dit in het echte hooggebergte niet doen. En Thomas aanvallen?"

Hermsen sluit zich daarbij aan. "Thomas geeft het zelf ook aan. Hij wil alleen volgen en hoopt dat de rest wegvalt."

Thomas op het podium

"Volgens mij is INEOS al heel blij als ze Thomas op het podium krijgen", vult Vanbelleghem aan. "Dat gaan ze niet op het spel zetten door Thomas te laten aanvallen."

"Toch zie ik mogelijkheden", besluit Traksel. "Ik had het erger verwacht na de eerste week."

