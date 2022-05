Tour de France

Er werd recent tijdens de Ronde van het Baskenland ook al het nodige radioverkeer gedeeld, onder meer updates vanuit de organisatie. Maar pas als het tijdens de Tour gebeurt, gaat het om het echie.

En dat zit er nu aan te komen. Er wordt sowieso van alles geprobeerd om het wielrennen als sport een oppepper te geven, bijvoorbeeld door Netflix achter de schermen te laten filmen, maar er wordt nu ook overwogen om radioverkeer beschikbaar te stellen voor de kijkers thuis.

Je zou kunnen zeggen dat er flink wordt gekeken naar de Formule 1, dat extra populariteit te danken heeft aan een succesvolle Netflix-docureeks en waarvan radioverkeer delen ook een groot onderdeel van de complete ervaring is.

Wielerblog The Outer Line schrijft dat ASO overweegt om – met een kleine vertraging – audio toe te voegen aan de uitzendingen op televisie, zodat fans en liefhebbers nog beter op de hoogte zijn van wat zich precies afspeelt in de koers. Een inkijkje in de toegepaste tactiek levert op z’n minst intriges op.