Tour de France

Van Aert was bij aanvang van de Tour-week zelfs mathematisch al bijna zeker van het groen. Niemand rijdt hem er nog uit. Het is een kwestie van de groene trui naar Parijs brengen en dan mag de Belg zich op het podium melden om het gestelde doel af te vinken.

Tijdens etappe zestien was het echter Eekhoff die de volle buit van twintig punten weg kaapte, terwijl Van Aert het er met zeventien moest doen. Het leek direct voorbij de streep al alsof Van Aert die actie niet zo kon waarderen en dit bevestigde hij naderhand tegenover Sporza

Kas spijzen

“Iedereen heeft natuurlijk het recht om te sprinten, maar ik heb Eekhoff wel verteld dat ik het zou waarderen als hij één kilometer van tevoren zegt: kom, we gaan sprinten. Dan gaan we echt sprinten”, aldus Van Aert.

“Nu gooit hij zijn wiel voor het mijne. Dat vond ik een beetje sneu. Ik denk dat ze de kans nog een beetje wilden spijzen bij DSM”, besloot de Belg. DSM staat met 8700 euro aan bij elkaar gefietste premies slechts negentiende in het klassement, terwijl Jumbo-Visma als enige ploeg meer dan 100.000 euro prijzengeld verdiende.

Record Sagan

Een andere mogelijke reden voor het ongenoegen bij Van Aert is dat hij steeds dichter in de buurt komt van Peter Sagan, die voorheen een abonnement had op de groene trui. Sagan won niet alleen zeven keer het groen, hij domineerde het klassement ook.

Met inmiddels 399 punten komt Van Aert steeds dichter in de buurt van de scores van Sagan, die een uitschieter beleefde van 477 punten. Het valt moeilijk te zeggen wat de eindscore van 2022 wordt, maar stel je voor dat Van Aert net die drie punten tekortkomt...

