Tour de France

Er stond geen maat op de mannen van Jumbo tijdens de beklimming van de Côte du Cap Blanc-Nez, want zelfs Pogacar had geen antwoord op de aanval van de geel-zwarte brigade. Het is niet zomaar dat Pogacar bij de finish grapte dat het maar goed was dat Van Aert ook zijn eigen teamgenoten uit het wiel reed.

Anders had Pogacar in de laatste elf kilometer misschien wel tijd verloren, wat doet vermoeden dat Jumbo ondanks de ritwinst een kans heeft laten liggen om Pogacar een achterstand te bezorgen in het algemeen klassement.

Gaatje naar Pogacar

Jonas Vingegaard zat constant goed van voren, terwijl Roglic tijdens de korte, felle beklimming op zijn tanden moest bijten om aan te haken. Maar de ene Sloveen zat wel voor de andere en opgeteld met de commentaren van Pogacar kun je jezelf afvragen: wat als Jumbo had doorgepakt, had er dan een nog grotere slag geslagen kunnen worden?

Het antwoord zullen we vermoedelijk nooit krijgen, maar als de strijd om het geel tussen Roglic en Pogacar uitdraait op een secondenspel, pakken we er dezelfde prachtige luchtbeelden gemaakt vanuit de helikopter misschien nog wel eens bij.

