Tour de France | “Ben blij met wat ik nu doe” - Van Aert heeft geen ambities voor eigen klassement

Je kunt de klok erop gelijk zetten dat Van Aert tijdens deze Tour een sleutelrol speelt. Is het niet op het vlakke dan wel bergop en is het niet in de sprint dan wel tijdens een afdaling. Of op de kasseien. En dan moet de tijdrit nog komen.

Is er iets wat Van Aert niet kan, wordt het niet eens tijd om te zien hoe ver hij zelf kan komen in de strijd om het geel? “Nee, eigenlijk niet. Ik ben een winnaar en vandaag onderdeel van de winnende ploeg. Dat geeft me veel voldoening”, reageert de grote troef van Jumbo-Visma op de Hautacam.

Eigen kansen

“Als ik voor mijn eigen kansen ga, eindig ik ook vast ergens vooraan, maar ik ben te zwaar om het iedere dag weer op te nemen tegen Vingegaard en Pogacar. Ik ben blij en tevreden met mijn huidige rol”, vervolgt Van Aert, die al zeker is van winst van de groene trui.

Opvallend genoeg zorgt Van Aert ervoor dat Jumbo-Visma niet alleen de sterkste ploeg is, maar ook nog eens iedere dag een ander tactisch plan kan uitvoeren waardoor het peloton eigenlijk nooit weet wat het kan verwachten. Jumbo rijdt niet met een trein, zoals Sky deed in zijn beste dagen, maar maakt koers.

Kopgroep

“Af en toe klonk er kritiek op onze manier van rijden, maar ik denk dat we ons gelijk hebben bewezen. Kijk naar de rit richting de Hautacam… we wisten dat het ook nu weer een goed idee zou zijn om in de kopgroep te zitten.”

“We verwachtten dat de koers vroeg zou ontploffen en dat gebeurde inderdaad. Normaal gesproken kan ik dan echt niet mee zitten, maar nu wel omdat ik mee spring. Dat is nog niet eens zo moeilijk te bedenken, maar wel om uit te voeren. Zeker als je een groene trui draagt die werkelijk iedereen kan zien.”

