Met kerst in 2012, Hugo zou nog even thuis zijn voordat hij een overstap zou maken naar het Franse team AG2R, kwam zijn broer Pierrik niet thuis nadat hij was gaan hardlopen. Toen Hugo op zijn fiets op zoek ging naar zijn broer zag hij hem levenloos liggen in de berm. Pierrik was doodgereden en de dronken automobilist was doorgereden.

Pierrik en Hugo waren altijd wielerfans geweest. Hugo herinnert zich de ochtenden dat hij en zijn broertje als kind naar de televisie keken. “Toen we klein waren, woonden we in een klein dorp. Er was daar weinig te doen we waren daarom blij dat in Juli de Tour op televisie kwam”, zei hij in 2021 tegen Velonews

Voor Hugo zou een etappe winnen in de Tour een belangrijke manier zijn om zijn broer eer te bewijzen. “Hij heeft nooit de kans gehad om naar Europa te komen en de Tour in het echt te zien. Dat is waarom ik heel graag dat ene wil bereiken voordat ik stop.”

Eindelijk profzege

De carrière van Houle ontwikkelde zich langzaam. Pas op 28-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in de Tour de France nadat hij al meer dan zeven jaar actief was als prof. Na vijf jaar gekwakkeld te hebben bij AG2R Mondiale maakte hij de overstap naar het team van Vinokourov: Astana. Met dat team mocht hij voor het eerst een Tour rijden.

Een overwinning in een profwedstrijd had hij tot vandaag nog niet gepakt, met uitzondering van tweemaal het Canadees kampioenschap tijdrijden. Vrijdag was hij er in de rit naar Saint-Étienne dichtbij, hij werd derde.

Zijn eerste profoverwinning pakte Houle vandaag na een 45 kilometer lange solo. Een fantastische manier om je overleden broer te herdenken.

