Tour de France | Bob Jungels boekt ritzege na 60 km lange solo, weinig verschuivingen top klassement

Van tevoren was het duidelijk dat dit een belangrijke kans was voor een grote kopgroep. Dat werd echter ook gedacht van etappe acht en daar bleek die verwachting toen niet uit te komen. Dit maal was het echter een grotere kopgroep die het vol hield tot aan de finish.

Eerst reed er een groep van vijftien renners weg. Met Bob Jungels, Jonathan Castroviejo, Thibaut Pinot, Warren Barguil, Simon Geschke en nog tien anderen was het een kopgroep om rekening mee te houden. Niet veel later sloot er zelfs nog een extra aantal renners aan met o.a. Wout van Aert.

De Belg reed vandaag voor de verandering een keer niet mee voor de etappezege. Hij ging voor de tussensprint en verder heeft hij zich niet veel bemoeid met de inspanningen op kop van de wedstrijd.

Op 62 kilometer van de streep versnelde Bob Jungels. Simon Geschke reed naar de Luxemburger toe en wist ook als eerste boven te komen op de Col de la Croix. In de afdaling ging Jungels te snel voor de Duitser en daarmee was de solo van de Luxemburger geboren.

Op de Pas de Morgins ging Thibaut Pinot in de tegenaanval. De voorsprong van Jungels was op dat moment nog twee minuten maar werd snel minder. Uiteindelijk kwam de Fransman zelfs tot 24 seconden, maar na de top van de Pas de Morgins was het een klein stukje dalen. In deze afdaling ging Jungels sneller dan de Fransman en liep dus weer uit. Op de laatste oplopende stroken was Pinot geknakt en kon Jungels doorbeuken naar de overwinning. Jonathan Castroviejo en Carlos Verona wisten Pinot zelfs nog in te halen in de laatste meters voor de finish.

In de top van het klassement verandert er niet veel. Ben O'Connor heeft lang naast de medische auto en zijn ploegleiderswagen gereden en verloor veel tijd, maar is voorlopig nog niet afgestapt. Ook Aleksandr Vlasov moest de groep der favorieten wederom vroeg laten gaan. Ook rijden de Ineos-Grenadiers nog maar met twee kopmannen rond in deze tour. Martinez rijdt nog wel rond in het peloton, maar verloor veel tijd en dus is een hoge klassering niet meer realistisch.

