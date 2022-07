Tour de France

De sprinters hebben de bergen overleefd en bleken vandaag duidelijk geen zin in cadeautjes voor aanvallers. De vlucht van de dag met Taco van der Hoorn, Quinn Simmons, Matej Mohoric, Nils Politt en Mikel Honore, toch niet de minste namen, kreeg geen enkele ruimte, zelfs niet toen dezelfde groep minus de Duitser bij een dreigende hergroepering een doorstart maakte.

Het viertal kreeg geen moment een ruimere marge dan anderhalve minuut en daardoor wisten ze vooraan dat ze bezig waren aan een kansloze missie. Op 35 kilometer van de finish werd Simmons als laatste ingelopen. De Amerikaan mocht wel de prijs voor de stijdlust naar huis nemen.

AANVAL POGACAR

Nadat de eerste vlucht was teruggepakt was het niemand minder dan Tadej Pogacar die de aanval koos. De Sloveen had niet lang daarvoor de rol moeten lossen door een lekke band en besloot er dus meteen vandoor te gaan. De groene en gele trui van Jumbo-Visma gaven hem echter geen enkele ruimte en zaten rap in zijn wiel.

Terwijl de stofwolken van Pogacars uitval waren gaan liggen, profiteerden Jasper Stuyven, Fred Wright en Alexis Gougeard daarvan door hun eigen poging te ondernemen. Met de haven in zicht leek het peloton niet van zinnen om dit drietal wel weg te laten komen. Wout van Aert reed Jonas Vingegaard richting de veilige laatste drie kilometer, waarmee duidelijk was dat de Belg niet om de zege zou sprinten.

LAPORTE

Het was namens de geel-zwarte-formatie dus aan Christophe Laporte en die pakte deze kans met beide handen aan. Terwijl de drie koplopers dreigde ingehaald te worden, merkte de Fransman dat hij een gaatje had geslagen met de rest van het peloton en hij zette door.

Even gaf hij zijn benen rust in het wiel van de vluchters, maar in de laatste halve kilometer liet hij ook hen achter zich. De sterke Fransman was gevlogen, daar konden ook de sprinttreinen niks meer aan doen.

Deze overwinning betekent dat Frankrijk niet met lege handen achterblijft. Zonder echte sprint- of tijdrittroeven werd daar al niet meer op gerekend, maar Laporte bezorgt het thuispubliek alsnog een reden om te juichen. Daarmee blijft de Tour van 1999 de laatste Ronde van Frankrijk zonder Franse zege.

Tadej Pogacar eindigde op een knappe vijfde plek tussen sprinters Jasper Philipsen, Alberto Dainese, Florian Senechal, Amaury Capiot, Dylan Groenewegen en Hugo Hofstetter en pakte daarmee vijf seconden terug op Vingegaard.

