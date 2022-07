Tour de France

Hoewel de maatregelen in vergelijking met de Tour van 2020 en 2021 meevallen, speelt corona in het peloton juist een grotere rol. Publiek is op alle delen van het parcours toegestaan en journalisten mogen de renners van dichtbij benaderen. Met Cort Nielsen en Clarke zijn de zevende en achtste renner die de Tour verlaten na een positieve coronatest.

Magnus Cort speelde zich deze Tour meermaals in de kijker. De kleurrijke Deense renner reed acht etappes lang in de bollentrui als beste klimmer. Ook won hij de tiende etappe van Morzine naar Megève na een spannende ontknoping.

Volgens zijn ploeg stond hij vanochtend op met koortsachtige verschijnselen. Nadat hij positief testte op covid besloot hij de Tour te verlaten.

Simon Clarke

Ook Simon Clarke is na een positieve coronatest uitgeschakeld deze Tour. De Australiër die in de vijfde etappe over de kasseien Taco van der Hoorn nipt klopte in de sprint om de ritzege moet ook opgeven.

Zijn positieve test kwam na een routinetest van de ploeg aan het licht. Ook hij besluit niet verder door te rijden.

Toch starten met corona

Er bestaat een mogelijkheid voor positief geteste renners om toch door te rijden deze Tour. Bij een coronabesmetting zonder symptomen kan een commissie besluiten dat een renner toch mag starten. Zo ging ploeggenoot van Tadej Pogacar, Rafal Majka, gewoon van start nadat hij een positieve test afleverde.

Eerder deze Tour vertrokken Geoffrey Bouchard, Vegard Stake Laengen, Guillame Martin, Luke Durbridge, George Bennett en Warren Barguil al nadat ze positief testten.

