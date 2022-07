Tour de France

Het begon allemaal met de valpartij van Wout van Aert . Op het moment dat het volop onrustig was in het peloton vanwege de naderende eerste kasseienstrook reed de gele trui-drager in het wiel van Steven Kruijswijk en lagen ze samen op de grond.

Van Aert had duidelijk pijn aan zijn heup en pols. Het lukte het tweetal echter weer om aan te sluiten bij het peloton. Al had het slechter af kunnen lopen, want tijdens hun inhaalrace botste Van Aert nog bijna bovenop de ploegleidersauto van Team DSM.

Klungelige fietswissel

Met het tweetal weer terug in het peloton kon de ploeg dan eindelijk zijn tactiek gaan uitvoeren: gas geven en Pogacar met zijn ploeg pijn doen. Het ging echter weer mis. Jonas Vingegaard werd van achteren aangereden en moest van fiets wisselen.

Nathan van Hooijdonck dacht de fiets snel te repareren, maar Vingeaard begreep dat hij op de fiets van de veel langere Belg moest stappen. Het gevolg was dat de Deen zo'n hoog zadel had, dat hij niet kon gaan zitten.

Vingegaard moest weer stoppen, was ook niet blij met het alternatief van Kruijswijk en kreeg vervolgens pas aan de andere kant van de weg een nieuwe fiets van de ploegleiding.

Roglic valt

Met Vingegaard in de achtervolging offerde Jumbo-Visma bijna de voltallige ploeg op om de Deen weer terug te brengen bij de klassementsrenners. Roglic zat nog wel vooraan, maar ook voor hem sloeg het noodlot toe.

Nadat een motor een strobaal de weg op had gereden, viel de Sloveen eroverheen. Roglic had zijn schouder uit de kom, zette hem als echte bikkel zelf recht en stapte weer op de fiets. Op dat moment zat hij echter net achter de groep met Vingegaard en zijn andere ploeggenoten.

In eerste instantie alleen en later met Nathan van Hooijdonck moest Roglic de schade beperkt houden. Uiteindelijk verloor hij ruim twee minuten op Pogacar.

Geel voor Van Aert

Dat de groep met Vingegaard en Van Aert uiteindelijk nog tot op dertien seconden kwam van Pogacar is een schrale troost. Vingegaard blijft hierdoor in de race voor de eindwinst en Van Aert behield zijn gele trui . Een geluk bij een ongeluk, want de ploeg had zich deze dag toch wel iets anders voorgesteld.

