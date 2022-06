In de vierde etappe van de Giro d'Italia kwam Simon Yates ongelukkig ten val. In een klein dorpje hoopte het peloton wat op, Yates kon nog op tijd stoppen, maar de renner achter hem niet. De knie van Yates kreeg de ergste klap en niet veel later zagen we de Brit behandeld worden door de koersdokter terwijl hij zich aan de auto vasthield. Volledig ingetaped wist Yates nog wel de veertiende etappe te winnen nadat hij op een slechte dag zijn klassementsambities in duigen zag vallen. Tijdens de zeventiende etappe stapte de BikeExchange-Jayco renner alsnog uit de Giro.

100 procent

Of Yates van start gaat in de Tour de France is nog altijd onzeker: "We kijken eerst aan hoe zijn knie hersteld. We hebben nog geen besluit genomen. Als zijn knie hersteld is en Yates voelt zich 100 procent in orde dan gaat hij naar de Tour, maar sinds hij uit de Giro is gestapt heeft hij nog maar weinig getraind. Als hij gaat is het sowieso voor etappezeges en niet voor het algemeen klassement. Hij kan zichzelf ook altijd nog in vorm rijden voor de laatste week van de Tour", aldus Brent Copeland

De fitheid

Maar niet alleen de fitheid van Yates bepaalt of hij de Tour gaat rijden. BikeExchange-Jayco staat er op de UC-ranking niet al te goed voor en dus is het belangrijk voor de Australische ploeg om punten te pakken waar dat kan. "Het is lastig om te zeggen wat er gaat gebeuren. Aan de ene kant heb je het puntensysteem om rekening mee te houden, maar ook heb je de sponsorbelangen van de Tour. In Polen zijn echt goed punten te verdienen, maar volgende week zullen we een beslissing nemen."

Contractonderhandelingen

Ook is Yates nog aan het onderhandelen over een nieuw contract bij zijn ploeg. Copeland laat al wel merken dat het vooral op de details aankomt: "We discussiëren nog steeds over de toekomst van Simon. Er is interesse van beide kanten om samen door te gaan. Het komt aan op de details en condities van het contract. We hopen dat allemaal rond te hebben voor de Tour de France. Als Simon getekend heeft kunnen we gaan werken en kijken naar de rest van de markt."

