Op zoek naar Nederlanders op de startlijst kijken we logischerwijs eerst bij Jumbo-Visma. Opvallend genoeg neemt de formatie uit ons land alleen Steven Kruijswijk mee. En de tijd dat hij voor eigen kansen mag rijden, lijkt verleden tijd.

Ad

Drie jaar geleden stond hij nog op het podium van de Tour de France naast Egan Bernal en Geraint Thomas. Tegenwoordig is Kruijswijk toch vooral de knecht van de klassementsmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. In de Dauphiné reed de 35-jarige Nederlander zich definitief in de Tourselectie door in de zesde etappe aan kop van de groep met favorieten bijna de volledige concurrentie eraf te rijden.

Tour de France Tour de France | Trentin test positief en wordt vervangen door Hirschi - Klap voor Pogacar EEN UUR GELEDEN

Ook de andere Nederlander die een goed klassement kan rijden, heeft deze ambitie niet. Bauke Mollema is omgeturnd van klassementsrenner tot rittenkaper en voelt zich prima in deze rol. Namens Trek-Segafredo gaat hij proberen om de zo gewenste etappezege binnen te halen. Het lukte hem in de Tour de France al twee keer, in 2017 en 2021.

Tour de France | Bauke Mollema ‘mollemaalt’ naar prachtzege in Quillan

Sprinters

Ritzeges mogen we nog meer verwachten van de sprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. De eerste lijkt momenteel beter dan ooit. Hij mocht dit jaar al negen keer juichen en als er geen gekke dingen gebeuren, doet hij dat ook tijdens de komende Tour de France. Met Michael Mørkøv heeft hij bovendien de allerbeste lead-out. Zijn droom: winnen op de Champs-Élysées

Groenewegen slaagde hier al eens in. Omdat zijn kansen op Tourdeelname bij Jumbo-Visma klein waren, verkaste hij afgelopen winter naar BikeExchange - Jayco. Zijn prestaties zijn vooralsnog wisselend, maar in de Ronde van Slovenië liet hij wel stijgende vorm zien.

Mogelijk zal Danny van Poppel zich ook in de massasprints laten zien. De Nederlander van Bora-Granshohe had erop gerekend om zijn kopman Sam Bennett naar ritzeges te leiden, maar de Ier is onverwacht niet opgenomen in de Duitse formatie. Van Poppel kan best een heuveltje verteren dus ook in een kopgroep of in een uitgedund peloton heeft hij kansen.

Van der Poel

En natuurlijk hebben we ook Mathieu van der Poel. Welke etappes hij kan winnen? Allemaal! Tijdens de Giro d'Italia hebben we gezien dat hij in elk soort etappe de aanval kan kiezen. Wanneer hij dat weer doet, wordt hij de absolute smaakmaker!

De massasprints gaat hij waarschijnlijk weren. Hij is in de vlakke etappes de meesterknecht van Jasper Philipsen. Daarom gaat hij bij voorbaat al niet voor de groene trui.

Kansen op geel zijn er zeker. Na een goede tijdrit kan hij mogelijk zijn slag slaan in de kasseienrit, in etappe vijf. Twee dagen later staat de slotklim naar La Planche des Belles Filles op het programma. Vanaf dat moment zal hij zich alleen nog richten op ritzeges.

Giro d’Italia | Dit is de ultieme compilatie van hoogtepunten van Mathieu van der Poel

Dagsucces

Ook Taco van der Hoorn droomt van dagsucces. Het lukte hem vorig jaar al in de Giro en dit kunststukje wil hij namens Intermarché - Wanty - Gobert graag nog eens overdoen in de Tour de France.

Als rasaanvaller heeft hij een neusje voor de juiste ontsnapping. Bovendien heeft Van der Hoorn een ongekend doorzettingsvermogen. Het is een ideale combinatie!

DSM

Team DSM is de enige Nederlandse ploeg met twee landgenoten in de gelederen. De formatie richt zich vooral op ritzeges. Nils Eekhoff is een belangrijke pion in de sprinttrein van Alberto Dainese, maar mag mogelijk in lastigere aankomsten voor eigen kansen sprinten. Zijn aanloop was allesbehalve goed. Hij miste een groot deel van het voorjaar door een hersenschudding en liep onlangs een coronabesmetting op.

Martijn Tusveld reed eerder dit jaar al de Giro, zijn tweede uit zijn carrière. Ook stond hij al drie keer aan de start van de Vuelta. Een Tourdeelname is echter nieuw voor hem. Ook Tusveld hoopt op de juiste ontsnapping.

Van Baarle

Dylan van Baarle gaan we vermoedelijk weer veel aan kop van het peloton zien. Op het moment dat het serieus omhoog gaat, zet INEOS Grenadiers de alleskunner in om eens flink aan de boom te schudden in dienst van zijn kopmannen Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez. De winnaar van Parijs-Roubaix als luxeknecht, het kan slechter!

Van Aert kopman van België

De Belgen zijn met zeventien renners in de meerderheid van de Nederlanders. De meest opvallende naam is die van Wout van Aert. Nadat hij voorgaande jaren vooral in dienst reed van zijn kopmannen, maar vorig jaar wel drie (!) etappezeges pakte, mag hij nu vol voor groen gaan. Met Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck heeft hij twee landgenoten als knechten om te slagen in deze missie.

Mogelijk kan Jasper Philipsen nog roet in het eten gooien. De sprinter gaat in elk geval vol voor ritzeges in de vlakke etappes. Edward Planckaert en Guillaume Van Keirsbulck zijn de andere Belgen bij Alpecin.

Tour de France | Wout van Aert wint op de Champs-Élysées

Vijf Belgen bij Lotto

Uiteraard vinden wij de meeste Belgen bij Lotto-Soudal, vijf stuks. Deze ploeg gaat vooral voor ritzeges met Caleb Ewan. Onder anderen Florian Vermeersch, Brent Van Moer en Frederik Frison kunnen hem daarbij helpen. In de lastigere etappes zet de ploeg in op de ervaren Philippe Gilbert en Tim Wellens.

Nog meer...

Quick-Step Alpha Vinyl heeft met Yves Lampaert slechts één Belg in de gelederen. De klassieke renner hoopt op dagsucces in de ritten voor aanvallers en kan in de vlakke etappes op jacht naar de kopgroep van sprinter Fabio Jakobsen.

AG2R Citroën brengt Oliver Naesen en Stan Dewulf aan de start. Bij Intermarché - Wanty - Gobert spotten we Kobe Goossens en Arkéa Samsic heeft Amaury Capiot. Tot slot hoopt Jasper Stuyven op dagsucces voor Trek-Segafredo, al zal hij de eerste dagen in Denemarken vooral rijden in dienst van thuisrijder Mads Pedersen.

Waar kijk je?

Elke massasprint, col en valpartij is live te zien op Eurosport. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Prijsvraag - doe mee en maak kans op het managerspel Tour de France 2022! EEN UUR GELEDEN