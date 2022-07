Tour de France

De etappe begon spectaculair met een aanval Pogacar. De Sloveen, die na geweldig ploegenspel van Jumbo-Visma zijn gele trui kwijtraakte, wilde Vingegaard een koekje van eigen deeg geven. De Sloveen viel aan en isoleerde de gele trui een moment. De aanval bleek niet meer dan een speldenprikje te zijn, want Vingegaard kon in zijn eentje het gat met zijn concurrent dichten.

Ook Primoz Roglic had de slag gemist. Bijna een halfuur reed hij met een groep van veertig man achter het peloton aan. Nadat een groep van bijna twintig man wegreed met onder meer Bauke Mollema keerde de rust in het peloton weer terug.

De groep kreeg alle ruimte, waardoor de nummer dertien van het klassement voor vandaag, Louis Meintjes, een reuzensprong kon maken in het klassement. De Zuid-Afrikaan stijgt zes plekken, naar de zevende plek.

Uit de grote kopgroep was Matthews de eerste die een aanval plaatste. Op vijftig kilometer van de finish rook hij een overwinning. Na vijf kilometer solo te hebben gereden kreeg hij bijval van Felix Großschartner, Luis Leon Sanchez en Andreas Kron. De Deen van Lotto-Soudal moest wegens problemen met zijn fiets de kopgroep achter zich laten.

De drie mannen begonnen aan de Côte de la Croix Neuve met een voorsprong van iets minder dan dertig seconden. Michael Matthews had van deze groep de beste benen. Hij liet op de steile flanken van de klim naar het vliegveld, 2,9 kilometer á 10,4%, zijn medevluchters achter zich.

Na twee tweede plekken deze Tour leek hij eindelijk een rit te kunnen winnen. Vanuit de groep achter hem kon Alberto Bettiol het gat met de Australiër dichten. De Italiaan van EF Education liet hem achter zich, waardoor het leek dat Matthews opnieuw genoegen moest nemen met een tweede plaats. Matthews kon ondanks pijn in zijn bovenbenen toch het gat dichten. Op de top wist hij Bettiol zelfs achter zich te laten, waardoor hij zijn vierde Tourdagzege in zijn carrière kon pakken.

Ver achter de strijd om de ritzege vond een heel andere strijd plaats. Pogacar testte de capaciteiten van Vingegaard op de klim waar Laurent Jalabert in de jaren negentig faam maakte. Hij viel aan, maar Vingegaard pareerde makkelijk. Op de aanhangwagen van Pogacar klom Vingegaard naar boven. De Deen gaf geen meter prijs op de man in de witte trui.

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+