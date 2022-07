De sponsor wil hiermee de renners die het moeilijk hebben motiveren om door te zetten. De bestemming en het totaalbedrag zijn nog niet bekend. Als de renner dat wil, vindt er zelf een kleine prijsuitreiking plaats voor aanvang van de laatste etappe.

Roze rugnummer

Tijdens de slotrit naar Parijs draagt de nummer laatst tevens een roze rugnummer. Rood had logischer geweest, maar deze keur is al toebedeeld aan de meest strijdlustige renner van een dag eerder.

Lastminute.com maakt tevens een bedrag over naar L'envol, een goed doel dat jongere kinderen in het ziekenhuis helpt. Hoeveel dit is, hangt af van het verschil tussen de winnaar van de Tour de France en de rode lantaarndrager.

Ten val

Op dit moment staat Turgis op de laatste plaats met een achterstand van 2:12:56 op Pogacar. De Fransman kwam ten val in de tweede etappe op de befaamde Deense brug richting de finish.

Vervolgens viel de renner vorige week woensdag opnieuw in de kasseienrit. Zwaar gehavend haalde hij de streep. Sindsdien heeft hij elke dag moeite om de finish te halen. Ook dinsdag kwam hij in de achterhoede binnen, 26 minuten na winnaar Magnus Cort. Juist voor hem zou de vakantie als prijs een mooie stimulans zijn om door te zetten.

Boven Turgis staan Mikkel Bjerg, Marc Hirschi en Caleb Ewan. Ook dit drietal heeft al bijna twee uur aan hun broek.

