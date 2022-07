Tour de France

Kort na afloop van de etappe werd Zeeman opgewacht door de aanwezige pers en verrast met het feit dat dit de eerste Franse zege was dit jaar. "Ik had nog niet door dat het inderdaad de eerste Franse zege was. Hartstikke mooi natuurlijk. Ik ben erg blij voor Christophe (Laporte) en voor de Fransen. Het was een speciale overwinning met een spannende finale."

Zeeman geeft toe dat een overwinning van Laporte niet tot de plannen van vandaag behoorde. "Alles ging vandaag om het beschermen van Jonas (Vingegaard). We hadden het parcours goed verkend en het einde was lastig met een aantal smalle delen."

Gebrek aan controle

"We zaten voorop en je zag dat de sprintteams de voorbije dagen veel hebben moeten geven. Er was een gebrek aan controle en daardoor konden de vluchters het bijna halen. Christophe had duidelijk goeie benen, luisterde naar zijn instinct en greep zijn kans toen het moest."

"Deze overwinning lag eigenlijk niet in de plannen voor vandaag, maar zo zie je maar dat het instinct van een rijder iets kan opleveren."

