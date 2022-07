Tour de France

Michele Pelacci stond op de Col du Granon om de renners aan te moedigen en toen een uurtje na de finish van Jonas Vingegaard ook de bezemwagen binnen was, werd het tijd om terug af te dalen. Dat verliep niet geheel volgens plan. De broer van Michele reed leek, dus moest er gestopt worden.

Wie stopte er enkele minuten later om te helpen? Van Aert! De Belg was onderweg terug naar de bus van Jumbo, die aan de voet van de slotklim stond geparkeerd. Michele merkte ondertussen dat ook het rubber van Van Aert niet helemaal meer in orde was.

Fietspomp

De Belg merkte op dat hij tubeless rijdt, maar desondanks besloot een toegesnelde Britse wielertoerist een fietspomp aan te bieden. “Wout, je bent een legende”, voegde de Brit toe. De aangeboden hulp in combinatie met de lovende woorden was voor Van Aert reden genoeg om zijn groene trui aan te bieden.

Van Aert vervolgde de afdaling in zijn ‘gewone’ Jumbo-outfit, waarna het verhaal inclusief foto’s en video een weg vond richting social media. De tweet van Michele werd vervolgens weer geciteerd door Van Aert zelf, die nogmaals dankbaar was voor wat extra lucht.

En zo werd topdag voor Jumbo-Visma en enkele wielertoeristen na de finish nóg mooier.

