Heb je genoeg gehad van de massasprints, vroeg de interviewer Van Aert: "Ik wilde het risico op een massasprint niet meer nemen", zei de Belg met een knipoog.

"Ik denk dat het duidelijk was dat we iets wilden proberen met het team. We zaten in een perfecte positie dankzij Nathan van Hooydonck en Steven Kruijswijk. Nathan begon op kop in de klim en toen nam Tiesj Benoot over. Ik voelde in het wiel al dat het heel hard ging. Op de radio hoorden we dat we daarachter schade hadden aangericht, dus het doel was om vol te gaan tot de top", aldus Van Aert.

Ad

Op de top zat Van Aert alleen en was er even twijfel: "Toen kwam ik alleen boven en twijfelden ik even of ik moest wachten op Yates en Vingegaard achter me. Maar door vol door te trekken, kon ik Vingegaard en de anderen in een goede positie brengen, want zo hoefden zij niet te rijden. Dus ik ging alleen en toen was het 10 kilometer lang vol afzien."

Tour de France Tour de France | Jakobsen maakt excuses voor opmerking over ritwinst Groenewegen EEN UUR GELEDEN

Tour de France : Stage 4 : Jumbo-Visma's attack 11km before finish

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Tour de France Tour de France | Philipsen denkt dat hij wint - "Van Aert niet gezien" EEN UUR GELEDEN