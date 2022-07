Een geëmotioneerde Florian Sénéchal stak zijn bewondering voor Jakobsen voor de camera van Wielerflits niet onder stoelen of banken: “Ik zag tijdens het klimmen aan zijn gezicht dat hij echt zwaar kapot was. Chapeau, Fabio geeft echt nooit op. Hij verdient alle respect. Hij is mijn vriend. Ik bleef bij hem vandaag, zoals ik dat altijd wil doen. Voor Fabio wil ik tot het maximum gaan.”

“Ik zei tegen hem dat hij voor zijn familie en ploegmaten zijn grenzen moest verleggen. Dat hij met vijftien seconden over de tijdslimiet haalt, dat is de Tour de France. Op deze manier kan hij sprinten op de Champs-Élysées”, aldus de Frans kampioen.

