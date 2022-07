Frankrijk mist dit jaar zijn veelvraat van de afgelopen jaren. Julian Alaphilippe won de afgelopen vier edities van de Tour de France altijd een etappe. In 2018 en 2019 kon hij zelfs twee keer zijn handen in de lucht steken.

Vorig jaar hoefde Frankrijk helemaal niet te wachten op ritwinst. Alaphilippe won direct de eerste etappe. Toch was het verval toen al ingetreden. Het bleek namelijk de enige Franse ritzege van de hele Tour. Dit betekent dat het land inmiddels al 37 etappes wacht op een overwinning!

Afgelopen jaren

Van de afgelopen twaalf jaar was 2010 het meest succesvol. Frankrijk won toen zes etappes. Sylvain Chavanel zegevierde toen onder andere twee keer. Ook 2012 en 2017 waren goede jaren voor de Fransen, met vijf ritzeges.

In 2011 en 2016 was het ook spannend of Frankrijk wel een etappe zou winnen. In het eerste jaar won Pierre Rolland alsnog de negentiende rit. Romain Bardet won in 2016 pas de achttiende etappe.

Frankrijk blijft bovenaan

België is vooralsnog in deze editie het meest succesvol. Het land won al vier etappes. Daarna volgen Denemarken en Slovenië met drie. Nederland en Australië staan op plek vier met twee zeges.

Overigens hoeft Frankrijk niet te vrezen voor hun alltime koppositie. Met 711 etappezeges gaat het land ruim aan de leiding. België staat tweede met 486, voor Italië (270) en Nederland (181).

