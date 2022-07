Tour de France

De 37-jarige Froome was bezig aan een vrij aardig optreden in de Tour van 2022. Het haalde het natuurlijk niet in vergelijking met zijn hoogtijdagen, maar hij kwam netjes als derde boven op de Alpe d’Huez nadat hij eerder in de afdaling van de Galibier op sleeptouw was genomen door Thomas Pidcock.

Naarmate de Tour vorderde, begon Froome zich beter en beter te voelen. Wellicht had de nummer 26 van het klassement zelfs plannen om het in de Pyreneeën nogmaals te proberen, maar het plan voor de etappe naar de top van de Hautacam kan als gevolg van een positieve coronatest helaas de prullenbak in.

Behalve Froome testten ook Imanol Erviti en Damiano Caruso positief op covid-19, waardoor zij donderdag kort voor Parijs uit nood een punt moesten zetten achter hun Tour-optreden.

