Tour de France

"Ik schaam me rot", gaf hij afloop toe. "Ik ben totaal vergeten het jasje uit te doen en blijkbaar had niemand anders van de ploeg het door. Ik heb er nog aan gedacht om hem alsnog uit te doen, maar dat zou ook tijd en energie hebben gekost."

Geen risico

Thomas wist al snel dat hij niet ging winnen. "Ik had vanwege het weer de opdracht gekregen om voorzichtig te doen en niet te veel risico te nemen. Ik reed direct mijn allerslechtste bocht ooit in een tijdrit. Om te winnen, moet je in een flow zitten, dan houd je een goede lijn aan in de bochten en ben je direct daarna weer op snelheid. Dat lukte mij vandaag niet."

In het tweede deel herpakte de renner van INEOS Grenadiers zich. "Ik hoorde bij het eerste tussenpunt dat ik iets van achttien seconden achter lag op Mathieu van der Poel. Op dat moment heb ik de knop omgezet en ben ik pas echt gaan racen. Toen ging het gelukkig wat beter. Mentaal was dit mijn zwaarste tijdrit in lange tijd, maar het goed nieuws is dat mijn benen goed waren."

