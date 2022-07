Tour de France | Geschke huilt tranen met tuiten na het verliezen van de bolletjestrui

Geschke deed wat hij kon om de laatste noodzakelijke punten aan zijn totaal toe te voegen, maar het was te veel gevraagd. Al op de eerste klim raakte hij op achterstand, waarna de punten keer op keer door anderen werden opgeruimd.

Giulio Ciccone leek even op de bollen af te stevenen, vervolgens was het de vraag of Wout van Aert dan wel Jonas Vingegaard er namens Jumbo-Visma mee aan de haal ging. Het werd Vingegaard, die op de Hautacam niet alleen de ritwinst pakte en de eindwinst daarmee veilig lijkt te stellen, maar nog een extra souvenirtje in de vorm van de bolletjestrui in zijn tas stopte.

Vingegaard bergkoning

Terwijl Vingegaard op het podium in de bolletjestrui werd gehuldigd voor geleverde prestaties, huilde net voorbij de finish de 36-jarige Geschke tranen met tuiten. De Cofidis-rijder won al eens een Tour-etappe en weet dus hoe het voelt om op datzelfde podium te staan, maar het verdriet overheerste duidelijk.

Geschke was zwaar teleurgesteld dat Vingegaard zijn bolletjestrui had afgepakt, door net iets meer punten op te rapen tijdens het toppen van de cols. De man in het geel is natuurlijk ook duidelijk de betere klimmer, maar daarom betekende de trui voor de Duitser des te meer.

Helaas voor hem greep hij mis en het bestaat niet dat hij in het korte restant van de Tour de bolletjestrui nog terug verovert. Om de nachtmerrie van Geschke compleet te maken, mag hij de bolletjestrui vrijdag weer aan en finisht hij op de Champs-Élysées zelfs gehuld in de bollen, maar gehuldigd wordt hij niet.

