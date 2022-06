"Na drie weken Parijs halen en dan nog goede benen hebben om de sprint te winnen. Dat is toch wel het ultieme doel. Dus ik steek heel graag mijn handen in de lucht op de Champs-Élysées", zegt hij in gesprek met presentator Sander Valentijn en de Eurosport-commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Bobbie Traksel.

"Die sprint moet mij ook wel liggen", vervolgt Jakobsen. "Kleine keitjes, flauw omhoog en gewoon 600 meter rechtdoor. Als ik er nu over praat, krijg ik al kippenvel op mijn armen."

Kroon op carrière

Denkt Jakobsen dat hij nog meer etappes kan winnen? "Laten we eerst maar beginnen met één etappe en dan kijken we wel verder. Een Touretappe winnen, zou de kroon zijn op mijn carrière. De Tour is het allerhoogste en als topsporter wil je de beste zijn en ook de besten verslaan. Dit is al een droom van mij sinds ik prof ben."

Aan vertrouwen geen gebrek bij Jakobsen. Hij won dit seizoen al negen keer. Nu komt hij echter pas in topvorm. "Dat zie ik aan mijn wattages, maar ik voel het ook hoe de trainingen gaan en hoe ik herstel. Ik ben in mijn beste vorm ooit. Fysiek en mentaal kan het niet beter."

Trainingskamp

De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl vervolgt. "Ik heb 2,5 week geleden mijn trainingskamp afgerond en heb flink afgezien. Tijdens de Tour de France ga ik daar de vruchten van plukken."

De komende weken kan Jakobsen veel vragen verwachten over zijn verschrikkelijke val, bijna twee jaar geleden in Polen. "Dat vind ik niet erg. Het blijft altijd onderdeel van mijn verhaal. En zeker nadat ik de beelden van Amy Pieters heb gezien, kan ik best zeggen dat ik van geluk mag spreken hoe het nu met mij gaat. Dat ik weer in staat ben om te fietsen en te winnen, maakt het natuurlijk gemakkelijker om over te praten."

