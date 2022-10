Volgens ploegmanger Brent Copeland moet er nog wel worden nagedacht over de exacte samenstelling en verhouding van de Tourploeg. "We moeten kijken welke ondersteuning Groenewegen en Yates nodig gaan hebben", legt hij uit aan Velonews.

"Vooral in het middengedeelte van de Tour heeft Yates veel knechten nodig, maar we kunnen een plan gaan opstellen voor volgend seizoen nu we zowel de routes van de Giro d'Italia als de Tour de France hebben gezien."

Veel sprintkansen

Dat het parcours van deze Tour de France genoeg kansen biedt voor sprinters zorgt ervoor dat drie kopmannen voor de Australische formatie een interessante optie is. "Het ziet er goed uit, vijf sprintetappes zijn geschikt voor Dylan en er zijn ook relatief vlakke etappes die Michael Matthews perfect aankan."

Copeland is eveneens tevreden over het parcours voor zijn klassementsrenner Yates. "Het ligt hem denk ik ook goed, met een paar hele korte etappes met veel hoogtemeters."

De Tour de France begint in 2023 op zaterdag 1 juli met een openingsrit in Bilbao. Drie weken later, op zondag 23 juli finishen de renners in Parijs. Daarna begint de tweede editie van de Tour de France Femmes, waarvan deze week ook het parcours werd gepresenteerd.

