“Vandaag was geen goede dag”, zegt Bardet terwijl hij aan het uitrijden is tegen onze Eurosport-reporter. “Het was heel oncomfortabel om in deze hitte te fietsen.” Het kwik steeg op bepaalde momenten in de vijftiende etappe zelfs naar de veertig graden. In finishplaats Carcassonne was het op moment van finishen 37 graden celsius.

“We moesten de hele tijd letten op dat we veel dronken en ons koelden met ijs.”, zegt Bardet over de etappe. Dat andere teams daar hetzelfde over dachten bleek uit het feit dat het druk was tussen de ploegleidersauto’s. Waterdrager van Trek, Toms Skujins, liet zien dat er heel veel bidons meegenomen kunnen worden op de fiets.

Ad

Tour de France Tour de France | “Publiek is groot gevaar” - McEwen waarschuwt peloton voor gekte in de bergen 4 UUR GELEDEN

Asfalt

Bardet kent zulke hitte niet van de Tour: “Ik heb in de Tour nog nooit zo’n hitte meegemaakt. Bij de start denk je nog: ‘het valt wel mee’, maar in een afdaling was het zo warm. Het asfalt warmt zo erg op”, legt hij uit.

Ook Tom Pidcock had moeite met de hitte. De Brit zag na afloop van de etappe een fontein. Met ontbloot bovenlijf dook hij de fontein in om af te koelen.

Klassement of etappe?

De kopman van DSM kwam naar deze Tour om een etappe te winnen. De Fransman die zijn zinnen had gezet op de Giro staat na twee weken koers zelfs op de vierde plek van het algemene klassement. Hij heeft een achterstand van 3:01 minuut op Jonas Vingegaard.

Over een wijziging van strategie door de goede positie van hem blijft hij vaag al valt er wel wat tussen de regels door te lezen. Op de vraag of hij nog steeds voor etappes gaat in plaats van het klassement antwoordt hij: “Ik heb elke dag alles gegeven dat zal ik blijven doen. Ik weet dat we hebben aangekondigd voor een etappe te gaan, maar ik zal blijven vechten.”

Bardets beste prestatie stamt uit 2016. Hij eindigde toen op de tweede plek in het algemeen klassement. In 2017 werd hij derde.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “Publiek is groot gevaar” - McEwen waarschuwt peloton voor gekte in de bergen 4 UUR GELEDEN