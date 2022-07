Tour de France

"INEOS gaat toch ook niet elke dag Jonathan Castroviejo in de aanval sturen, omdat ze hem zo'n kleurrijke renner vinden?", zegt Hermsen. "Je maakt vooraf afspraken en daarin krijgt Van Aert de kans om voor groen te gaan. Oke dat is binnen, zou ik zeggen. Dan gaan we nu voor geel."

"Dan ga je dus niet elke dag aanvallen zoals Van Aert nu doet", vervolgt de Eurosport-commentator. "Het lijkt wel of ze niet echt een keuze willen maken. Ik snap het niet. Waarom wil je zo het spel spelen?"

Roglic

Ook het uitstappen van Primoz Roglic is tegen het zere been van Hermsen. "De dag daarna was het rustdag. Waarom wacht je daar niet op? Hij wilde zelf wel door. Ze hebben echt tegen hem moeten zeggen dat hij moest stoppen."

"Je weet natuurlijk niet hoe hij zich voelt. Is het juist niet goed dat renners tegen zichzelf in bescherming worden genomen?", vraagt Vanbelleghem als host.

"Als er geen gevaar is voor de toekomst van iemand zijn carrière of iemand zijn gezondheid in het algemeen, zou ik zoveel mogelijk renners in koers houden", antwoordt Traksel. "Al rijdt hij maar 50 kilometer op kop waardoor Nathan van Hooydonck dat niet hoeft te doen."

Kritisch

Hermsen en Traksel zeggen veel commentaar te krijgen op hun kritische visie over Jumbo-Visma. Volgens Vanbelleghem is dat juist een goed teken. "Jullie moeten gewoon vertellen wat er gebeurt en wat jullie zien. Jullie hoeven geen fan te spelen van Jumbo-Visma. Zulke reacties zijn alleen maar een teken dat jullie je werk goed doen."

