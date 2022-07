Tour de France

Vingegaard reisde met vriendin Trine en dochter Frida in een privéjet naar de viering in Kopenhagen.

"Het was een fantastische vlucht, een geweldige ervaring. In de open cabrio reden we langs duizenden mensen met vlaggen zwaaiende landgenoten richting Rådhuspladsen, waar nog duizenden stonden te wachten."

Onderweg pakte Vingegaard, die natuurlijk de gele trui droeg die hij een paar dagen geleden had gewonnen, de microfoon en bedankte hen voor de steun. "Het is helemaal te gek, zo'n ontvangst. Een geweldige dag! Het is helemaal wild, echt ontroerend."

Deense gouden boek

Als eerbetoon voor zijn Tourzege krijgt Vingegaard een vermelding in het Deens Gouden Boek. Daarin staan onder andere gekroonde staatshoofden, de Deense kampioenen van het EK in 1992 en politieke grootheden zoals Barack Obama.

"Het is absoluut fantastisch. Ik kan het nog steeds niet helemaal begrijpen."

Na de huldiging wachtten 25.000 fans Vingegaard en de andere Deense Tour-deelnemers op in het wereldberoemde amusements- en recreatiepark Tivoli. Maar dat was nog niet het einde van de vieringen: op donderdag wordt Vingegaard namelijk ontvangen in zijn woonplaats Glyngöre bij Aalborg. De lokale politie verwacht meer dan 10.000 mensen.

