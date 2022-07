Laporte brengt het totaal aan etappezeges voor Jumbo-Visma op vijf en daarmee heeft de Nederlandse formatie meer dan een kwart van de etappes in deze Tour gewonnen.

De Fransman was daarom ook enorm blij na zijn overwinning. "Ons eerste doel was om Vingegaard binnen de laatste drie kilometer te brengen en toen nam Van Aert plots de kop."

Ad

Eigen ding

Tour de France Tour de France | “Of het spannend wordt? Vraag maar aan Pogacar” - Vingegaard voor tijdrit 2 UUR GELEDEN

"Hij had me al laten weten dat deze etappe een kans voor mij was en ik mijn eigen ding mocht doen. Net voor het ingaan van de laatste kilometer zag ik dat er een gaatje viel en ik maakte de jump naar de kopgroep. Het is niet te geloven dat ik het dan ook kon afmaken."

"Ik heb altijd alles gegeven en vandaag kreeg ik dan mijn kans. Het is een uitzonderlijke dag in een uitzonderlijke Tour. Dat het ook nog de eerste Franse zege is, maakt het extra mooi. Ik ben zeer gelukkig, ook voor mijn familie en het Franse publiek."

Tour de France | Laporte blijft peloton voor met late demarrage

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “Of het spannend wordt? Vraag maar aan Pogacar” - Vingegaard voor tijdrit 2 UUR GELEDEN