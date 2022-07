Tour de France | "Het was beter om in het peloton te blijven" - Wout van Aert

"Het was een hectische dag. Met de gele trui moet je als ploeg de hele vooraan blijven. Bovendien was er gevaar voor waaiers door de wind en waren er ploegen die er nog in geloofden om de vluchters terug te halen", blikte Van Aert terug op de etappe.

Zware benen na de Alpen

Hoewel hij op veel lijstjes met favorieten voor de etappe voorkwam, hield de renner van Jumbo-Visma zich rustig. "Ik denk dat het niet eenvoudig voor mij zou zijn geweest om in de kopgroep te geraken. Ook voelde ik mijn benen wel na twee zware dagen in de Alpen."

"Er gaat de komende dagen ook nog veel aankomen", vervolgde Van Aert. "Het was daarom beter om in het peloton te blijven."

