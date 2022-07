"Als er een ding is waarover we het allemaal eens kunnen worden tijdens deze Tour de France zijn het de prestaties van Wout van Aert. Hij is een absolute machine. Hij is half man, half robot en half beest. Ik weet het, Wout van Aert bestaat uit drie helften."

"Hij heeft bewezen alles te kunnen in deze Tour. Etappes winnen, sleuren voor zijn ploeggenoten en het domineren van het puntenklassement. Maar de vraag die nu naar boven komt is: waarom gaat van Aert niet voor het algemeen klassement en kan hij de gele trui winnen?"

"Wout kan alles"

"Ik ga niet zeggen dat hij het niet kan, want Van Aert kan praktisch alles, maar als hij ervoor zou gaan zou hij zich alleen daarop moeten focussen. Bovendien zou hij nog eens vier à vijf kilo moeten afvallen. Hij zal moeten leren om snel te kunnen herstellen zoals goeie klassementsrenners als Vingegaard en Pogacar dat kunnen.

"Als hij ervoor wil gaan, zal hij een metamorfose moeten ondergaan, maar voor Wout van Aert is niets onmogelijk."

