Tour de France

De zilvervloot gaat na Parijs binnenvaren voor Jumbo-Visma. Twee van de maximaal drie truien zijn al zeker en bovendien is er door de etappezeges van Vingegaard en Wout van Aert al een ton binnen voor de Nederlandse formatie. Volgens Bobbie Traksel zijn er verschillende manieren waarop het prijzengeld binnen een team kan worden verdeeld.

"Ik heb bij verschillende ploegen gereden en bij al die ploegen waren er verschillende soorten verdelingen van prijzengeld. Bij ieder team is dat weer anders. Eén van de opties is dat het prijzengeld van het hele jaar in één grote pot gestopt wordt en dat die onder alle renners verdeeld wordt."

"Bij de meeste ploegen is dat echter niet het geval. Alleen bij kleinere ploegen wordt die verdeling zo gemaakt."

Grote taart

"Je moet het zo zien. Je hebt een taart met 100 procent prijzengeld, daar gaat al 10 procent vanaf voor het anti-doping wat je rechtstreeks naar de UCI stuurt. Er gaat nog een zak geld naar de CPA voor het pensioenpotje. De boetes die zijn gehaald worden daaruit betaald."

Aan het eind kom je ongeveer uit op zo'n 80 procent dat verdeeld kan worden. 10 procent daarvan gaat nog naar het personeel van een ploeg, in sommige gevallen zelfs 15 procent, zodat de verzorgers en mecanichiens en al het andere personeel ook meedelen in het succes. Alles wat dan overblijft wordt dan verdeeld onder de renners die gestart zijn aan de koers."

"Bij Jumbo-Visma hebben Steven Kruijswijk en Primoz Roglic een grote bijdrage geleverd aan het succes, dus ik kan me voorstellen dat ook zij een bonus krijgen."

