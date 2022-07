De eerste Pyreneëenrit stond bij veel aanvallers in hun agenda aangekruist. Een etappe met twee beklimmingen van de eerste categorie, maar met een aankomst na een afdaling is normaal gesproken voer voor aanvallers. Een makkelijke etappe voor de klassementsmannen zou het zeker niet worden, wittetruidrager Pogacar had namelijk aangegeven op elke klim die hij tegenkomt aan te vallen.

Een grote groep met dertig man mocht het van het peloton proberen. Voor Jumbo-Visma zat Wout van Aert mee en voor UAE ging McNulty mee om later in de etappe hun kopmannen bij te staan. Belangrijkste man in het klassement was Aleksandr Vlasov (11e op 10:32) die probeerde zich opnieuw in de top van het klassement te nestelen.

Ad

Brutale Eekhoff

Tour de France Tour de France | Majka valt weg bij Pogacar als ketting plotseling afbreekt EEN UUR GELEDEN

Onderweg waren er voor Wout van Aert ook nog punten op te halen voor het sprintklassement. De man in het groen had echter geen rekening gehouden met Nils Eekhoff. De renner van DSM kwam brutaal als eerste over de streep, tot ongenoegen van Wout van Aert.

Tour de France - Van Aert niet blij, Eekhoff pakt punten weg bij tussensprint

Houle valt aan

Houle werd op de Port de Lers, de eerste van de twee zware beklimmingen, nog gelost, maar sloot in de afdaling weer aan bij de groep met ook Wout van Aert. In de afdaling wist hij zelfs een voorsprong te pakken waardoor hij als eerste aan de helse laatste klim van de dag begon.

Op de Mur de Péguère (9,4km á 7,6%) wist Houle zijn voorsprong zelfs uit te breiden. Matteo Jorgenson, Valentin Madouas, Michael Storer, Michael Woods waren die hem serieus probeerden terug te halen. Nadat alleen Jorgenson en Woods nog overbleven leek de zege wel zeker voor Houle. Met Woods had Jorgensen namelijk een ploeggenoot van Houle in zijn wiel. Toen Jorgenson onderuit ging, hoefde de Canadees alleen nog overeind te blijven.

Pogacar test benen

Pogacar maakte zijn belofte om op elke berg die hij tegen zou komen aan te vallen waar. Op de Port de Lers ging hij tweemaal aan om te testen of de benen van zijn concurrent wel goed waren. Dat waren ze. Vingegaard was alert en kwam op zowel de bergen als de afdalingen niet in de problemen.

Op de Mur de Péguère probeerde Vingegaard het geen eens meer. Vingegaard en zijn ploegmaat van Jumbo-Visma Sep Kuss reden ijzersterk en leken het tempo van Rafal Majka en Pogacar makkelijk te kunnen volgen.

Tijdsverlies Bardet

Wie wel moeite had vandaag was Romain Bardet. De Franse kopman van DSM gaf afgelopen weekend al aan dat hij last had van de warmte. Dat werd vandaag zichtbaar want de nummer-vier van het klassement verloor bijna vier minuten op de gele en witte trui. Die 5:54 minuten achter winnaar Houle eindigden.

Emotionele zege

De ritzege van Houle was emotioneel. Hij verloor in 2012 zijn broer na een aanrijding met een door een dronken man bestuurde auto. Na zijn dood beloofde hij aan zijn broer dat hij ooit een Touretappe zou winnen. Met een kruisje om zijn nek en de vingers naar de lucht gewezen kwam hij over de finish. “Dit is voor mijn broer", riep hij na afloop.

Tour de France | “Deze is voor mijn broer” - Houle denkt direct na overwinning nergens anders aan

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Majka valt weg bij Pogacar als ketting plotseling afbreekt EEN UUR GELEDEN