Tour de France

"Ik heb het nieuws op social media moeten lezen", geeft Cavendish aan op Instagram. "Ik ben teleurgesteld dat ik mijn groene trui niet kan verdedigen en niet nog meer historie kan schrijven in de meest prestigieuze koers ter wereld."

Toch belooft de Brit zijn ploeggenoten te steunen. "Zoals altijd hoop ik het beste voor hen, elke dag weer. Let op jullie veiligheid en heel veel succes, jongens".

Verrassend is de keuze van Quick-Step Alpha Vinyl voor Fabio Jakobsen in plaats van Cavendish niet. De Nederlander is sinds zijn comeback na een lange revalidatie beter dan ooit. Bij een eerlijke en gelijkwaardige sprint, wint hij momenteel bijna altijd. In totaal boekte Jakobsen dit seizoen al negen zeges.