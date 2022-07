Het proces van het Poolse ziekenhuis naar de Tourzege was lang volgens Jakobsen. “Het was een proces van kleine stapjes. Veel mensen hielpen mij daarbij, ik ben blij dat ik ze kan terugbetalen en kan laten zien dat het niet voor niets was. Ik houd nog steeds van wielrennen en heb nu laten zien dat ik nog steeds kan winnen”

Als een volleerd kopman bedankte Jakobsen zijn team. “Na de brug hield het team mij in een goede positie. Michael Mørkov zette mij af in het wiel van Van Aert. In de laatste 150 meter kon ik mezelf lanceren om er voorbij te gaan.” Grappend: “Als ik het nu zo zeg, lijkt het alsof het makkelijk was, maar mijn benen deden echt wel pijn.”

Ad

De pijn in de benen is het allemaal waard voor de Zeeuw. “Hier trainen wij voor, hiervoor racen wij. Ik heb vijftien jaar hierover gedroomd. Het is de grootste race voor een sprinter.”

Tour de France Tour de France “Ik heb vijftien jaar hierover gedroomd” - Winnende Jakobsen dolblij met zege EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Kijk hoe het bijna misgaat met Jakobsen voordat hij naar de overwinning sprint EEN UUR GELEDEN