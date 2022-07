De Tour de France 2022 is bijna twee wekend oud en in de tweede week ging het mis voor Pogacar, die gekraakt werd op de Col du Granon. Sindsdien probeert hij speldenprikjes terug uit te delen. Voorlopig zonder veel succes. Ook zaterdag lukte het niet.

“Ik vind het leuk om te moeten aanvallen, maar dit klimmetje was te kort”, aldus Pogacar, die kort na vertrek ook al een keertje aanzetten. “Wout van Aert gaat altijd voluit en ik besloot het spelletje mee te spelen, maar Jumbo heeft een sterke ploeg. Het was voor mij onmogelijk om voorop te komen.”

Pogacar staat nu steviger op de tweede plaats, maar het hogere doel blijft zijn derde Tour-winst op rij. Als hij nog iets wil, moet het in de derde week gebeuren. In die derde week staan nog diverse finishes bergop op het programma, met de Peyragudes en de Hautacam. Ook volgt nog een tijdrit.

“Maar misschien probeer ik het zondag alweer”, merkte Pogacar op. “De benen voelen nog steeds goed. Ik voel me goed, het team is goed. Ik kan niet wachten op de Pyreneeën!”

