“Dit is super ongelooflijk”, zegt de emotionele Philipsen na zijn etappeoverwinning. “Ik kwam vaak dichtbij, maar dat het vandaag lukte is fantastisch.” Philipsen verloor een aantal plekken door een bocht op een kilometer van de finish, maar wist toch te winnen. “Ik herkende de finish van vorig jaar. Ik moest een aantal posities goedmaken en gelukkig kon ik Mads (Pedersen) nog voorbij gaan.”

Na het per ongeluk juichen om een tweede plaats in de vierde etappe, wist Philipsen nu wel zeker dat hij had gewonnen. “Ik wist dat Wout dichtbij kwam, maar ik wist zeker dat ik had gewonnen.”

Ad

Met een trillende bovenlip en een hikkende stem zegt hij: “Ik wil niet huilen op televisie. Ik hier keihard voor gewerkt. Ben zo trots dat het eindelijk is gelukt in deze lastige Tour, ook voor het team. Iedereen bleef erin geloven.”

Tour de France Tour de France | “Dit was niet onze beste dag” - Maassen na uitvallen Roglic en Kruijswijk EEN UUR GELEDEN

Tour de France | Philipsen heeft eindelijk Tourzege binnen in dramatische etappe voor Jumbo-Visma

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “Dit was niet onze beste dag” - Maassen na uitvallen Roglic en Kruijswijk EEN UUR GELEDEN