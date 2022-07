Matthews was op vijftig kilometer van de finish de eerste die durfde te ontsnappen uit een grote kopgroep met sterke klimmers. “Toen ik in een kopgroep zat met twintig klimmers deed ik het bijna in mijn broek”, zegt hij na de finish. “Ik had contact met mijn ploegleider en die zei dat ik vroeg aan moest gaan om een voorsprong te hebben op de klim. Toen de groep iets temporiseerde, wist ik dat ik moest gaan.Ik zorgde over dat ik goed water dronk en ik wist dat in de veertiende etappe iedereen moe is.”

Matthews begon met een voorsprong aan de steile slotklim, maar leek toch te verliezen van Alberto Bettiol uit de groep daarachter. De Italiaan wist bij hem te komen en zelfs achter te laten. Matthews bleef echter vertrouwen hebben in een goede afloop.

Ad

“Hij moest van ver komen en moest dus veel krachten gebruiken om bij mij te komen”, zegt de Australiër. “Als hij dat tot het einde toe had volgehouden was dat heel knap. Ik wist alleen dat het belangrijk was dat ik mijn krachten goed zou verdelen. Op de top van de klim bereikte ik zijn wiel weer en ging daarna meteen zelf aan.”

Tour de France Tour de France | Pogacar komt niet dichterbij, Meintjes maakt reuzensprong - Check de klassementen 2 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Samenvatting van veertiende etappe waarin het eindelijk raak is voor Matthews 2 UUR GELEDEN