De schrik was groot in het kamp van UAE Team Emirates toen de ploeg voor de tweede keer deze Tour de France met corona werd geconfronteerd. Vegard Stake Laengen was al uit koers en nu testte George Bennett positief op corona, terwijl Rafal Majka maar net mocht starten.

Ook de test van Majka gaf een positief resultaat, maar de hoeveelheid virus was zo laag dat hij alsnog toestemming kreeg om op te stappen. “It really sucks”, reageerde Pogacar aan de finish van de tiende etappe, waarin hij de sprint van het peloton won. Een extra seconde voorsprong leverde het niet op.

39 seconden

Het verschil tussen koploper Pogacar en naaste belager Jonas Vingegaard blijft hierdoor 39 seconden, maar het Jumbo-blok oogt toch wel wat sterker dan het verzwakte UAE. “Ik ben twee sterke motoren kwijt. Ze liepen meer risico omdat ze allebei nog geen corona hadden gehad.”

“Het is erg jammer voor mij en het team, maar vooral ook voor henzelf”, vervolgt Pogacar zijn reactie op het slechte nieuws. “De sfeer binnen de ploeg is nog altijd goed en de motivatie is groot. We blijven vechten tot het einde.”

Stiekem waren UAE en Pogacar van plan om de gele trui af te staan, bijvoorbeeld aan Lennard Kämna, maar Jumbo deed het peloton in de slotfase van rit tien precies genoeg om Pogacar in het geel te laten blijven. Dat zijn toch weer extra plichtplegingen en andere verantwoordelijkheden die hem worden opgedrongen.

Gele trui afstaan

Pogacar: “Misschien hebben we iets te laat tijdens de etappe pas beslist om het geel af te staan. Het is zonde voor Kämna dat hij misgrijpt. Keer op keer laat Kämna zien wat een ontwikkeling hij doormaakt en wat een goede renner hij is. Omdat Kämna al veel energie verspilde, durfden we hem gerust het geel te geven.”

Dat plannetje mislukte dus. Overigens fietste Pogacar tijdens de twee vorige Tours ook naar de eindzege hoewel hij zeker niet het sterkste team om zich heen had. De Sloveen weet altijd wel zijn weg te vinden en zolang hij zelf oppermachtig is in het hooggebergte behoudt hij goede kansen op scoren van een hattrick aan Tour-overwinningen.

