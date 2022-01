Droomrentree

Na zijn horrorcrash tijdens de Ronde van Polen twee jaar geleden dachten weinig kenners dat Jakobsen ooit nog op zijn oude niveau terug zou keren, maar sprinter bewees tijdens de Vuelta van vorig jaar eenieders ongelijk door drie etappes te winnen. Daarnaast eindigde de Heukelummer bovenaan in het puntenklassement: ''Na die Vuelta had ik de bevestiging dat ik weer kan sprinten, winnen en drie weken op een fiets kan zitten", vertelt Jakobsen.

Ad

La Vuelta | Beleef mee hoe Jakobsen zijn hattrick tegemoet sprintte

Tour de France Tour de France | Groenewegen keert in 2022 terug in Ronde van Frankrijk 07/01/2022 OM 11:25

Cavendish

Over de bijzondere relatie die hij heeft met Mark Cavendish, en of de Engelsman niet teleurgesteld is dat hij niet naar Frankrijk af mag reizen, vertelt Jakobsen het volgende: "Ik kan heel goed opschieten met Cavendish", zegt Jakobsen. "We zijn ploegmaten en concurrenten, maar we koersen nooit tegen elkaar. Ik kijk vooral op naar hem. Hij is de beste sprinter aller tijden. Het is bijzonder dat ik het dit jaar mag proberen in de Tour. Ik denk dat Hij dat ook mooi vindt. Hij heeft me vorig jaar gesteund en ik hem ook. We zullen dat blijven doen,'' aldus de Nederlander.

Fabio Jakobsen feliciteert Mark Cavendish na zijn etappezege in de Ronde van Turkijke in april vorig jaar. Foto: Getty Images

Druk

Het wordt de eerste keer dat Jakobsen meedoet aan de Tour, waarvan het parcours al is voorgesteld, en de sprinter snapt dat dit ook enige druk met zich meebrengt: "Nu ben ik sprinter nummer één in de ploeg. Maar als je niet wint, kan je snel zakken naar plek drie in de hiërarchie. Ik zal eerst een rit proberen te winnen, daarna zien we wel."

Tour de France 2022

De Tour de France begint dit jaar op 1 juli en eindigt op 24 juli zoals gewoonlijk met de traditionele sprint op de Champs Élysees. De hele koers is natuurlijk live te volgen op Eurosport en te streamen via discovery+

Tour de France Tour de France | 1200 euro boete voor de vrouw van het ‘Opi en Omi-bord’ 09/12/2021 OM 15:31