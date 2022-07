Jakobsen nam zelf het initiatief in het interview: "Ik wil nog even terugkomen op gisteren. Ik zei dat de overwinning van Dylan Groenewegen met koud liet. Dat is alleen de prestatie. Uiteraard begrijp ik dat hij en zijn familie ook een hele lastige tijd doorgemaakt hebben. Daar heb ik heel veel respect voor. Gisteren was ik was wat gefrustreerd, dus bij deze daarvoor mijn excuses."

Bewondering voor Van Aert

Jakobsen was vandaag vooral onder de indruk van de prestatie van Van Aert, maar verbaasde zichzelf ook: "Ik was goed mee op het klimmetje. Daar verbaasde ik mezelf een beetje, maar Van Aert is zo sterk. Hij rijdt gewoon in zijn eentje tegen het peloton."

"Jumbo rijdt daar de perfecte ploegentactiek. Ze hebben een hele sterke man met Wout en ze trekken de boel uit elkaar. Ik zat mee in het grote peloton en het kleine groepje daarvoor en wij komen bij elkaar. Hij blijft weg en dat was perfect uitgevoerd denk ik van de mannen van de supermarkt."

Tour de France | Vierde keer wel raak, ijzersterke Van Aert rijdt solo naar eerste overwinning

De klim had er wel voor gezorgd dat Jakobsen niet meer de benen had om te strijden voor het podium: "Bij het positioneren op het einde had ik ook niet meer de benen door het klimmetje en kon ik ook niet meer meesprinten voor de tweede plek. Dit parcours is nog iets te lastig voor mij"

Morgen wacht de gevreesde kasseienrit, maar Jakobsen denkt zeker kans te maken: "Kuurne-Brussel-Kuurne is kasseien omhoog en morgen zijn het vlakke kasseien. UIteraard hebben we daar een sterke ploeg voor. Ik zal niet de vooruitgeschoven man zijn, maar ik probeer wel de man in de groep te zijn. Ik ga gewoon meedoen. Elke dag is er een en morgen is weer een kans."

