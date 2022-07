Tour de France

In aanloop naar de sprint in Nyborg ging het maar over één ding: de brug. Op de achttien kilometerlange brug werd gevreesd voor valpartijen en waaiers. Voordat de renners die brug zouden bereiken moest eerst een lange kustroute worden afgelegd. Onderweg zouden de renners drie gecategoriseerde klimmetjes tegen komen.

Strijd om de bollen

Toen Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gaubert), Cyril Barthe, Pierre Rolland (beiden B&B Hotels) en Magnus Cort (EF Education) aanvielen, kregen ze meteen de zege van het peloton. Het viertal kreeg nooit meer dan drie minuten, maar konden onderling wel de punten voor de bergtrui verdelen.

Rolland liet in aanloop van de Tour net als vele andere Franse renners weten dat hij van plan is de bollentrui te pakken. De Scandinaviërs Cort en Bystrøm hadden echter hele andere plannen. Ze lieten de Franse ploeggenoten achter zich en konden samen strijden om de bergpunten.

Op de bergsprints was Cort duidelijk de betere renner. Met zijn acceleratievermogen was hij geen partij voor de Noor. Met drie bergpunten op zak levert Denemarken de eerste drager van de bergtrui af.

De vluchters lieten zich daarna een voor een terugzakken. Bystrøm werd als laatste gepakt op zo’n 25 kilometer van de finish, vlak voor het opdraaien van de gevreesde brug. In de aanloop naar de brug en de en de eerste meters op de brug was de spanning om te snijden. Hoewel de wind niet hard genoeg stond om waaiers te trekken, vochten ploegen om hun positie in het peloton.

Grote namen onderuit

Bij een valpartij voor de brug was Rigoberto Úran het voornaamste slachtoffer. Twee kilometer later, op de brug ging de gele trui, Yves Lampaert hard onderuit. De chaos zorgde ervoor dat het peloton kort scheurde, maar op zes kilometer voor de finish was het pak weer compleet.

De gifbeker was nog niet leeg voor het peloton: In de laatste drie kilometer ging een grote groep renners onderuit. Jakobsen, die op de brug ontsnapte bij de valpartij van Lampaert, was ook hier bij de les. Hij had het wiel van Van Aert gekozen en liet die niet los.

Jasper Philipsen was de eerste die aanging. De Belg in dienst van Alpecin-Deceuninck werd snel ingehaald door een andere Belg: Wout van Aert. Jakobsen die zich lang had verstopt in het wiel van Van Aert kwam in de laatste meters als een duveltje uit een doosje voorbij om in zijn eerste Tour meteen een etappeoverwinning te pakken.

Gele Van Aert

De tweede plek van Van Aert levert hem wel de gele trui op. De zes bonificatieseconden die zijn weggelegd voor de nummer twee waren precies voldoende om het geel over te nemen van Yves Lampaert, de ploeggenoot van Jakobsen.

