Met nog 20 kilometer te gaan, draait het peloton de Grote Beltbrug op. 18 kilometer lang zal de wind het peloton teisteren en dus ligt op massasprint zeker niet zo ver de hand als men zou denken bij het vlakke parcours. Na de brug heeft het peloton nog maar 2 kilometer om de schade te herstellen.

Volgens Voigt wordt het belang van de etappe nog onderschat door de ploegen: "Het gaat ontzettend stressvol, gevaarlijk en spectaculair worden. Ik weet niet of alle teams weten hoe belangrijk deze etappe al gaat zijn. Ik verwacht veel botbreuken en een paar klassementsdromen die aan duigen vallen."

Tour de France | Het profiel van etappe 2

Alsof het nog niet genoeg is, gaat het laatste stukje ook nog eens bergaf zegt Voigt: "Ze moeten 18 kilometer lang de brug over en daar is alleen maar open water. Daarna is het nog maar 2 kilometer te gaan op het vaste land. Ze komen met hoge snelheid aan en dan komt het peloton op een kleinere weg en wacht een bocht van 90 graden. Daarna moeten ze een brug over en wacht een licht naar beneden lopende sprint."

Volgens Voigt schuilt het gevaar echter niet alleen in de finale, want ook tijdens de kilometers voorafgaand aan de Grote Beltbrug liggen er gevaren op de loer: "Voor de brug hebben de renners al de hele dag zijwind vanuit de kust voor de kiezen gehad. Het gaat een erg lastige dag worden."

Prudhomme eist finish kort na brug

Dat de finish vlak na de brug ligt, is geen toeval. Koersdirecteur Christian Prudhomme heeft voor hij Le Grand Depart aan Denemarken toeschreef een aantal eisen gesteld. Prudhomme wilde per se dat etappe 1 een tijdrit en Denemarken zou zijn en dat een etappe direct na de Grote Beltbrug zou finishen.

De Deense organisatie wilde de finish in eerste instantie een kleine 30 kilometer na de brug leggen in de geboorteplaats van Hans-Christian Andersen Odense. Prudhomme veegde dit plan echter van tafel en wilde koste wat kost een finish vlak na de brug, zodat de wind een zo groot mogelijke impact zou hebben. Om spektakel te verzekeren heeft de koersdirecteur zelfs de windrichtingen in de eerste week van juli van de laatste 10 jaar bestudeerd.

Prudhomme hoopt op een zelfs scenario als in 2015 tijdens de tweede etappe in Zeeland. Nairo Quintana verloor toen 1:28 minuut op Chris Froome in een waaieretappe. Uiteindelijk kwam de Colombiaan 1:12 minuut tekort aan het einde van de Tour de France ten opzichte van Froome.

