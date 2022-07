De dominantie van Jumbo-Visma laat zijn sporen na. Dankzij Jonas Vingegaard en vooral alleskunner Wout van Aert ging er geen dag voorbij waarop er geen renner vooraan in koers reed. Het was zelfs groter nieuws als er eens een tussensprint werd verloren in plaats gewonnen. Met dank aan Nils Eekhoff scheelt dat nog zo’n 1500 euro aan extra premie.

Jumbo-Visma kan het gemis van die bonus best lijden, want het was tijdens de Tour met afstand de best verdienende ploeg. De Nederlandse formatie verdient zelfs meer dan twee keer zoveel als nummer twee Team UAE Emirates: 779.750 euro om 332.960 euro. Nummer drie INEOS Grenadiers hield onderaan de streep 240.610 euro over.

Ad

Tour de France - Van Aert niet blij, Eekhoff pakt punten weg bij tussensprint

Tour de France Tour de France | Hoe werkt het met de verdeling van prijzengelden? Traksel legt uit 27 MINUTEN GELEDEN

Verdeling prijzengeld

Niet alleen als je naar de klassementen kijkt, blijkt dus duidelijk welke ploeg dominant was. De verdeling van het prijzengeld vertelt precies hetzelfde verhaal. Buiten de topdrie lopen de verdiensten snel terug, met het Lotto-Soudal van rodelantaarndrager Caleb Ewan en Astana als gezamenlijk dieptepunt; deze equipes verdienen slechts 15.000 euro bonus.

Overigens is het nog zeer interessant hoe het prijzengeld precies wordt verdeeld. Het is niet zo dat de renners in Parijs deze bedragen ook daadwerkelijk onderling kunnen verdelen. Zo moeten er boetes worden betaald, plus een bijdrage voor het anti-dopingprogramma van de UCI en een afdracht in de pensioenpot.

Bobbie Traksel gaf tijdens een uitzending al eens tekst en uitleg aan de kijkers van Eurosport: “Aan het eind kom je uit op zo'n 80 procent dat verdeeld kan worden. 10 procent daarvan gaat nog naar het personeel van een ploeg, in sommige gevallen zelfs 15 procent, zodat de verzorgers en mecaniciens en al het andere personeel ook meedelen in het succes. Alles wat dan overblijft wordt dan verdeeld onder de renners die gestart zijn aan de koers."

Tour de France | Hoe werkt het met de verdeling van prijzengelden? Traksel legt uit

Klassement prijzengeld ploegen Tour de France 2022:

1. Jumbo-Visma 779.750 euro

2. UAE 322.960 euro

3. Ineos Grenadiers 240.610 euro

4. Groupama-FDJ 143.860 euro

5. Bora-Hansgrohe 95.440 euro

6. Alpecin-Deceuninck 68.630 euro

7. BikeExchange 63.170 euro

8. Trek-Segafredo 57.740 euro

9. EF-EasyPost 57.100 euro

10. Arkea-Samsic 56.980 euro

11. Intermarché-Wanty-Gobert 50.810 euro

12. Quick Step-Alpha Vinyl 46.430 euro

13. Israel Premier Tech 43.770 euro

14. Cofidis 40.950 euro

15. Bahrain Victorious 35.840 euro

16. Team DSM 32.350 euro

17. Movistar 32.000 euro

18. TotalEnergies 20.060 euro

19. AG2R-Citroën 19.870 euro

20. B&B Hôtels 18.540 euro

21. Lotto-Soudal 15.140 euro

22. Astana Qazaqstan 15.000 euro

Waar kijk je?

De Tour de France is misschien afgelopen, maar bij Eurosport ben en blijf je aan het juiste adres om koers te kijken. Er staan in het najaar nog diverse grote wedstrijden op het programma en wat te denken van de Vuelta a España? De Ronde van Spanje start met een ploegentijdrit in Utrecht en stream je van de eerste tot de laatste kilometer live en reclamevrij op discovery+

Tour de France Tour de France | Samenvatting van feestje Jumbo en Vingegaard, plus winnende sprint Philipsen 13 UUR GELEDEN